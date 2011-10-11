Налоговики хвалятся перевыполнением плана

Налоговики в январе-сентябре 2011 года перечислили в бюджет 38,8 млрд. грн. налога на прибыль, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), такие данные озвучил заместитель председателя ведомства Александр КЛИМЕНКО.

По его словам, налоговики в сентябре т.г. перечислили в общий фонд госбюджета 2,4 млрд. грн. по налогу на прибыль, что в два раза больше, чем предусматривалось плановым заданием.

А.КЛИМЕНКО объясняет рост поступлений оживлением отечественной экономики. «Улучшение ситуации зафиксировано во всех основных отраслях хозяйства. Например, от предприятий металлургической отрасли с начала года поступило налога на прибыль на 194,5% больше, чем в прошлом году. Увеличились на 120,4% поступления и от производства электроэнергии, газа и воды», - сообщил он.

Рост поступлений по налогу на прибыль, по сравнению с январем-сентябрем 2010 года, наблюдается также в отрасли машиностроения и металлообработки (на 35,5%), химической и нефтехимической промышленности (на 28,1%), сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве (на 68,4%), строительстве (на 20,5%) и т.д.