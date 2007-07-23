Гендиректор «Укрзализныци» не собирается подавать в отставку

Генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК не собирается подавать в отставку, но согласен с оценкой состояния безопасности в железнодорожной отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

По словам В.КОЗАКА, он согласен с неудовлетворительной оценкой состояния безопасности железнодорожного транспорта в Украине. «Оценка, которую дают высшие руководители страны о том, что таких случаев (аварий на железной дороге – УНИАН) не может быть и что это неудовлетворительная работа железнодорожного транспорта по безопасности, – эта оценка справедлива», - отметил В.КОЗАК.

По мнению гендиректора “Укрзализныци”, если существует хотя бы один случай, который подвергает риску людей, то «другой оценки быть не может».

Вместе с тем, он заявил: «Я в отставку подавать не собираюсь, а я оцениваю неудовлетворительное положение дел, знаю причину этого неудовлетворительного состояния, знаю, как над этими вопросами работать», - отметил В.КОЗАК.

При этом он выразил уверенность, что железнодорожники своей работой исправят существующее положение дел и состояние безопасности на «Укрзализныце».

В.КОЗАК сообщил, что по сравнению с прошлым годом число аварийных случаев на железных дорогах снизилось на 3%, и отметил, что такие случаи вообще необходимо исключить, свести их к нулю, и «Укрзализныця» над этим работает.