Прогноз погоды до конца июля

Завтра в большинстве регионов Украины пройдут кратковременные дожди, днем до 35°.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 24 июля будет наблюдаться переменная облачность. В восточной части, ночью в центральных, а днем и в западных областях кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20м/с. На остальной территории преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, в западных областях юго-западный, 5-10м/с, в Карпатах местами порывы 20-25м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°, в центральных и прикарпатских областях до 35°; в южной части ночью 22-27°, днем 35-39°, местами 40° (на побережье морей 30-34°).

25-26 июля переменная облачность. В южной части, восточных и Днепропетровской областях без осадков, лишь днем 25 июля и ночью 26 июля отдельные грозовые дожди. Температура 25 июля ночью 19-24°, днем 32-37°, 26 июля ночью 16-21°, днем 26-31°. На остальной территории кратковременные дожди, грозы, 25 июля местами град, шквалы 15-20 м/с (26 июля в западных, а днем и в центральных областях преимущественно без осадков). Температура ночью 25 июля 16-21°, 26 июля 11-16°, днем снижение температуры до 20-25° (25 июля в северных и центральных областях 24-29°). Ветер южный, юго-западный, в западной половине с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

27 июля преимущественно без осадков, 28 июля в западных, северных и местами центральных областях кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-19°, на юге до 22° (в восточных, 27 июля и в северных и западных областях 10-16°); температура днем повысится на 2-4°, лишь 28 июля в западных областях местами снизится.

29 июля - 2 августа преимущественно без осадков. Температура ночью 12-18°, на юге, а в конце периода в Украине 16-22°; днем 29 июля 24-30°, в дальнейшем повышение до 27-33°, в восточных областях к 30-35°, в южной части и Днепропетровской области к 32-37° (лишь в конце периода в западных областях снижение на 3-5°).

В Киеве и области 24 июля переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 17-19°, днем около 30°; по области ночью 15-20°, днем 28-33°.

25-26 июля переменная облачность. 25 июля кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, град; температура ночью 16-21°; днем 24-29°. 26 июля небольшой кратковременный дождь, местами гроза; температура ночью 11-16°; днем 20-25°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

27 июля без осадков, 28 июля кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 27 июля 11-16°, 28 июля 14-19°; днем 23-29°.