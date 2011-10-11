Азаров ждет миссию МВФ

Миссия Международного валютного фонда для пересмотра программы сотрудничества с Украиной прибудет в нашу страну 24 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на брифинге.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер сказал на брифинге: «В стране идет бюджетный процесс, 24 октября приезжает миссия МВФ. Посмотрите, что творится на финансовых рынках". При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день все внимание должно быть сосредоточено на обеспечении устойчивости экономики страны и выживании финансовой системы. «Для этого нужна выверенная и четкая финансовая политика», - заявил Н.АЗАРОВ, отметив, что такая политика правительством проводится.

Справка УНИАН. Программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на около 16 млрд. дол. Срок действия программы 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш этого кредита МВФ в размере 1,89 млрд. дол.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл.

Как заявлял глава представительства МВФ в Украине М.АЛЬЕР, для получения очередного транша кредита Международного валютного фонда Украина должна выполнить ряд требований.

Первым требованием является проведение в Украине пенсионной реформы в соответствии с положениями, прописанными в программе сотрудничества.

Второе требование, как сообщил М.АЛЬЕР, касается корректировки тарифов на газ и теплоснабжение.

Третье требование связано с предыдущим и обусловлено тем, что фонд согласился на менее значительное повышение тарифов, при этом отметив необходимость поиска дополнительных финансовых ресурсов.

Четвертое требование фонда связано с деятельностью Нацбанка, в частности, с необходимостью отмены требования обязательного выкупа рекапитализационных облигаций, что, по мнению МВФ, снижает независимость НБУ.

Визит миссии МВФ в Украину несколько раз переносился.