К центральному входу Печерского суда подтягивается «Беркут»

13:12, 11 октября 2011
Общество
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Стычка продолжается

К центральному входу Печерского райсуда Киева продолжают подтягиваться бойцы спецподразделений милиции в полной амуниции.

Как передает корреспондент УНИАН, возле арки двора суда присутствуют около 300 бойцов «Беркута». Продолжается столкновение между сотрудниками милиции и сторонниками экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

Бойцы спецподразделений пока еще не применяют спецсредства против участников акции.

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