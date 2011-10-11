К центральному входу Печерского суда подтягивается «Беркут»
13:12, 11 октября 2011Общество
2190 0
Стычка продолжается
К центральному входу Печерского райсуда Киева продолжают подтягиваться бойцы спецподразделений милиции в полной амуниции.
Как передает корреспондент УНИАН, возле арки двора суда присутствуют около 300 бойцов «Беркута». Продолжается столкновение между сотрудниками милиции и сторонниками экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.
Бойцы спецподразделений пока еще не применяют спецсредства против участников акции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter