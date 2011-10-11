К центральному входу Печерского суда подтягивается «Беркут»

К центральному входу Печерского райсуда Киева продолжают подтягиваться бойцы спецподразделений милиции в полной амуниции.

Как передает корреспондент УНИАН, возле арки двора суда присутствуют около 300 бойцов «Беркута». Продолжается столкновение между сотрудниками милиции и сторонниками экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

Бойцы спецподразделений пока еще не применяют спецсредства против участников акции.