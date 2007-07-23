Пежо врезался в Запорожец: трое погибших

Вчера в Крыму в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, еще три - получили травмы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, на 6 км автодороги „Красноперекопск-Симферополь” водитель автомобиля "Пежо-306 XS", двигаясь в направлении Симферополя, при выполнении обгона, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "ЗАЗ-1102".

В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля "ЗАЗ" погибли на месте аварии. Еще два пассажира этого же автомобиля, среди которых ребенок 2001 года рождения, и водитель автомобиля "Пежо" получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в Красноперекопскую ЦРБ.