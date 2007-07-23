Минобороны не выявило превышения концентрации соединений желтого фосфора

Мобильной токсикологической группой 28-го санитарно-эпидемиологического отряда (регионального) Министерства обороны Украины проведен отбор проб на определение наличия соединений фосфора в районах возможного загрязнения Львовской области. Превышения предельно допустимой концентрации соединений желтого фосфора в воздухе, воде и на почве не выявлено.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, военнослужащие Вооруженных Сил Украины вместе с другими спецподразделениями завершают проведение плановых мероприятий по ликвидации аварии в районе Ожидова во Львовской области.

По состоянию на 9 часов утра 23 июля поднято, загружено и вывезено 10 цистерн, восстановлено 293 метра железнодорожной колеи. Остальные цистерны очищаются от желтого фосфора извне с привлечением личного состава 704-го отдельного полка РХБ защиты 13-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины.

Также проводятся работы по очистке воды и почвы на местности. Для безопасности проведения работ организовано медицинское обеспечение военнослужащих 704-го отдельного полка РХБ защиты, в частности, средствами защиты кожи и органов дыхания.

Как отмечается в сообщении, в районе аварии экологическая обстановка не изменилась. На данное время санитарно-эпидемиологическая обстановка в районе аварии стабильная.

В военно-медицинском клиническом центре Западного региона на данное время находятся 58 человек, из них 2 - в реанимации. Состояние их здоровья средней степени тяжести, и сегодня эти пациенты будут переведены в обычные палаты.

Также начата отправка детей на оздоровление в лагеря отдыха в экологически безопасные районы Украины. На протяжении сегодняшнего дня планируется отправить 1 225 детей, а на протяжении следующих двух дней - еще такое же количество детей, нуждающихся в оздоровлении.

Как сообщал УНИАН, о 16.55 16 июля в Буском районе Львовской области на железнодорожном перегоне Красное-Броды вблизи станции Ожидов Львовской железной дороги в результате невыясненных обстоятельств произошла авария грузового поезда. В составе поезда находилось 58 вагонов, в том числе 15 специальных цистерн по 50 тонн каждая, с желтым фосфором.

В результате аварии сошло с колеи 15 цистерн с желтым фосфором, 6 из которых загорелись.

В 22.29 16 июля подразделениями МЧС тушение пожара было завершено и локализовано распространение токсичных продуктов горения.