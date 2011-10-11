На Тернопольщине задержали водителя, который сбил насмерть женщину и сбежал

10:58, 11 октября 2011
Общество
846 0

Возбуждено уголовное дело

В Тернопольской области задержали водителя, который сбил насмерть женщину и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщил УНИАН старший инспектор областной Госавтоинспекции Николай ЛЕЦКАЛЮК, в Тернополе водитель автомобиля «Mitsubishi Lancer», ехавший на большой скорости, не успел среагировать на пешехода: он сбил 83-женщину, которая вскоре умерла от полученных травм в больнице.

Невзирая на то, что водитель совершил наезд на глазах многочисленных свидетелей, он не затормозил, а сразу скрылся.

Вскоре нарушителя задержали. Им оказался 29-летний львовянин. Против нарушителя возбудили уголовное дело по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть пострадавшего или тяжелое телесное повреждение).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter