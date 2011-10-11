На Тернопольщине задержали водителя, который сбил насмерть женщину и сбежал

В Тернопольской области задержали водителя, который сбил насмерть женщину и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщил УНИАН старший инспектор областной Госавтоинспекции Николай ЛЕЦКАЛЮК, в Тернополе водитель автомобиля «Mitsubishi Lancer», ехавший на большой скорости, не успел среагировать на пешехода: он сбил 83-женщину, которая вскоре умерла от полученных травм в больнице.

Невзирая на то, что водитель совершил наезд на глазах многочисленных свидетелей, он не затормозил, а сразу скрылся.

Вскоре нарушителя задержали. Им оказался 29-летний львовянин. Против нарушителя возбудили уголовное дело по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть пострадавшего или тяжелое телесное повреждение).