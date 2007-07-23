Россия начала кампанию ”ЧФ РФ и Севастополь вместе навсегда”?

Черноморский флот Российской федерации останется в Севастополе после 2017 года.

Уверенность в этом высказал экс-командующий ЧФ (1991–1992), бывший первый заместитель главкома ВМФ РФ (1992–1999) адмирал Игорь Касатонов в интервью газете "Новые известия".

"Я думаю, Севастополь останется главной базой ЧФ и после 2017 года. На мой взгляд, это не подлежит сомнению, хотя договор об аренде Севастополя заканчивается именно в этом году", - сказал адмирал.

"Этот договор будет продлен или перезаключен на новый, еще больший срок. Черноморский флот пробудет в Севастополе столько, сколько это будет необходимо для России", - добавил он.

При этом Касатонов отметил, что "украинские политики стараются не продешевить": "Сегодня Россия платит Украине за аренду Севастополя 100 миллионов долларов в год – огромная сумма для Киева".

По мнению адмирала, Черноморский флот РФ "по-прежнему играет доминирующую роль на Черном море".

"В составе флота сегодня насчитывается 46 надводных кораблей и подводных лодок. Их состояние позволяет выполнять все поставленные задачи", - рассказал экс-командующий ЧФ.

"Возможности сил флота можно представить в следующем виде: общий ракетный залп – более 100 ракет, общий торпедный залп – более 60 торпед, количество артиллерийских орудий всех калибров – более 200, минная подъемность – более 500", - отметил Касатонов.

"Штатная численность личного состава Черноморского флота в мирное время составляет более 15 тыс. военнослужащих", - добавил он.

Украинская правда