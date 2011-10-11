В Донецке ждут прибытия Януковича и Медведева

В Донецке 18 октября ожидают прибытие Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА, которые примут участие в украинско-российском форуме.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции глава Донецкой областной государственной администрации Андрей ШИШАЦКИЙ.

В рамках форума Донецке в выставочном центре «Эксподонбасс» пройдет также выставка Межрегионального сотрудничества и IV Международный инвестиционный саммит DID 2011 – «Межрегиональное и трансграничное сотрудничество (ICBC)».

По словам губернатора, в регионе на сегодняшний день «главное событие - это подготовка к предстоящему российско-украинскому форуму, саммиту и выставке, которые пройдут в течение 18-19 и завершатся 20 октября».

«Мы ожидаем прибытие двух президентов, многих глав регионов из Украины, России и, возможно, Молдовы, Беларуси», - сказал А.ШИШАЦКИЙ.

При этом он добавил: «Кроме всего прочего, будут проведены круглые столы по вопросам трансграничного сотрудничества и развития малого и среднего бизнеса. По моим предположениям, будет около тысячи участников».