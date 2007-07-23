В Запорожье из автоматов обстреляли редакцию газеты

В Запорожье неизвестные из автоматов обстреляли редакцию местной газеты «Истеблишмент».

Как сообщили УНИАН в руководстве Управления МВД Украины в Запорожской области, сообщение о стрельбе поступило к правоохранителям сегодня ночью – приблизительно в 2.45.

«Выехав на место происшествия, сотрудники милиции установили, что факт стрельбы действительно имел место и обнаружили на месте происшествия автоматные гильзы», - сообщил собеседник агентства.

По его словам, из автоматического огнестрельного оружия были разбиты окна на первом этаже здания, где расположена редакция, и окна на балконе, расположенном возле помещения, где обычно находятся журналисты.

По предварительным данным, ничего не похищено, других повреждений в здании редакции нет.

Правоохранителями решается вопрос о возбуждении уголовного дела пока по факту хулиганства. Однако не исключается дальнейшая переквалификация в случае появления каких-то дополнительных сведений по делу. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.