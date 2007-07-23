Рудьковский напал на след виновников фосфорной аварии

Установлены отдельные нарушения условий перевозки и технического состояния цистерн, в которых перевозился фосфор.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Как отметили в пресс-службе, в ряде поднятых цистерн зафиксирована перегрузка их фосфором до 5 тонн, а также есть случаи несоответствия уровня воды в отдельных цистернах.

В пресс-службе напомнили, что на 18.00 22 июля из 15 цистерн с желтым фосфором было поднято 10.

Как сообщал УНИАН, в 16.55 16 июля в Буском районе Львовской области на железнодорожном перегоне Красное-Броды вблизи станции Ожидив Львовской железной дороги в результате невыясненных обстоятельств произошла авария грузового поезда. В составе поезда находилось 58 вагонов, в том числе 15 специальных цистерн - по 50 тонн каждая - с желтым фосфором.

В результате аварии сошли с рельсов 15 цистерн с желтым фосфором, 6 из которых загорелись.