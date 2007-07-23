Гроза и шквалистый ветер оставили без света 497 населенных пунктов Украины

В ночь с 22 на 23 июля в результате сложных погодных условий (грозовые дожди, шквалистые порывы ветра) и из-за срабатывания систем аварийной защиты ЛЭП в семи областях произошло обесточивание 497 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, в Волынской области без электроснабжения осталось 240 н.п., в Ривненской - 103 н.п., в Киевской - 92 н.п., в Житомирской - 37 н.п., во Львовской - 17 н.п., в Запорожской - 5 н.п. , в Черниговской - 3 н.п.

К возобновлению электроснабжения привлечены аварийные бригады облэнерго.