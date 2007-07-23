BAA собирается продать сеть магазинов Duty Free

Британское подразделение BAA испанской Ferrovial, в том числе, управляющее международной франчайзинговой сетью магазинов беспошлинной торговли World Duty Free, подыскивает банк для ее продажи.

Как передает Reuters со ссылкой на британские СМИ, стоимость сделки по продаже магазинов, которые традиционно строятся на границах или в международных аэропортах, может составить около 500 млн фунтов стерлингов (744 млн евро).

Сообщается, что BAA пытается сконцентрировать внимание на улучшении качества сервиса и администрирования в аэропортах, в том числе лондонского Heathrow, где в последнее время претензии от пассажиров, авиакомпаний и профсоюзов приобрели массовый характер. BAA не справляется с пассажиропотоком, не обеспечивает своевременную приемку и выдачу багажа, ее сотрудники недовольны условиями труда. Средства от продажи сети World Duty Free, среднегодовой объем продаж которой составляет около 300 млн фунтов стерлингов (446 млн евро), могли бы пойти на решение этих проблем.

В качестве потенциального посредника по продаже франчайзинговой сети, куда входят 65 магазинов в крупнейших аэропортах разных стран мира, называются NM Rothschild, Citigroup, Dresdner Kleinwort и Credit Suisse. Представители BAA пока не прокомментировали это сообщение.

РБК