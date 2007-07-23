Евро-2012: Украина и Польша перейдут от эйфории к практике

Представители федераций футбола Украины и Польши в эти выходные во Львове заключили соглашение о сотрудничестве в рамках подготовки к Евро-2012. Первый совместный проект - промо-тур „Лето с радио: навстречу Евро-2012” - стартовал уже в это воскресенье.

Как передает Немецкая волна, в субботу руководство украинской и польской футбольных федераций провели бизнес-ланч, результатом которого и стало подписание соглашения о координации действий, в частности о взаимном информировании относительно мероприятий, которые осуществляются в рамках подготовки к Евро-2012. Комментируя это событие, вице-президент Федерации футбола Украины Сергей Стороженко отметил: „Нам время уже отойти от эйфории, вызванной победой в Кардифе, и переводить наши усилия в практическую плоскость, чтобы мы смогли в Польше и Украине к 2010 году презентовать аудиторам УЕФА наши достижения в контексте Евро-2012”. Представители польской и украинской сторон отметили, что проведение чемпионата является прекрасным шансом для обеих стран подтвердить имидж европейских государств. А первым совместным проектом стал концертный промо-тур, который пройдет в городах Украины и Польши, где планируется провести матчи европейского чемпионата. Среди участников концертов такие исполнители как польская рок-группа „Перфект” и украинская певица Руслана.