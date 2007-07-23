На Львовщине готовятся поднять цистерну №12

Во Львовской области на месте аварии поезда с фосфором уже поднято 10 цистерн, отремонтирован участок колеи на одном направлении движения.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, 22 июля продолжались работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей 16 июля во Львовской области.

По состоянию на сегодняшнее утро обстановка в зоне аварии находится под полным контролем. Проводятся работы по поднятию и транспортировке цистерн с желтым фосфором. Поднято и загружено на железнодорожные платформы 10 цистерн. Готова к поднятию цистерна №12. Полностью возобновлен поврежденный участок железнодорожного пути на одном направлении движения, ведутся работы по возобновлению колеи на втором направлении движения. Уложено 18 м временной колеи для обеспечения работы кранов. Круглосуточно поддерживается подача пожарной пены на поврежденные цистерны и загрязненную фосфором территорию.

По результатам мониторинга окружающей среды (воздуха, воды, почвы, продуктов растениеводства), отклонений от действующих нормативов не выявлено.

На стационарном лечении в медицинских заведениях Львовской области находится 174 чел., из них 46 детей и 14 спасателей, которые принимали непосредственно участие в тушении пожара, их состояние удовлетворительное. Тяжелобольных нет.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 604 чел. и 90 ед. техники.

Управление ликвидацией последствий аварии осуществляет штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации во главе с министром по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестором ШУФРИЧЕМ.

Продолжает работу Правительственная комиссия, которую возглавляет вице-премьер-министр Украины Александр КУЗЬМУК.

Как сообщал УНИАН, в 16.55 16 июля в Буском районе Львовской области на железнодорожном перегоне Красное-Броды вблизи станции Ожидив Львовской железной дороги в результате невыясненных обстоятельств произошла авария грузового поезда. В составе поезда находилось 58 вагонов, в том числе 15 специальных цистерн по 50 тонн каждая, с желтым фосфором.

В результате аварии сошло с рельсов 15 цистерн с желтым фосфором, 6 из которых загорелось.

В 22.29 16 июля подразделениями МЧС ликвидация пожара завершена и локализовано распространение токсичных продуктов горения.