Каждую секунду продают 15 экземпляров новой книги о Гарри Поттере

В Британии в полночь в субботу в продажу поступила седьмая и последняя книга о Гарри Поттере «Harry Potter and the Deathly Hallows».

Продажи последней книги Дж. К. Ролинг, название которой можно перевести как «Гарри Поттер и реликвии смерти» стартовали в 93 странах, передает Би-Би-Си.

В украинском переводе книга должна выйти осенью, хотя ее название не подтверждено.

По словам представителей британских книжных магазинов, свыше четверти миллиона поклонников Гарри Поттера пришли в полночь, чтобы первыми получить экземпляр книги. Магазины твердят, что ежесекундно продают 15 экземпляров новой книги о мальчике-волшебнике.

Одна из сетей супермаркетов, которая продает книгу уцененной, уже до утра продала половину своих запасов – четверть миллиона экземпляров.

Объем продажи предыдущих 6-ти книжек, которые также вышли в украинском переводе, составлял 235 миллионов экземпляров.

Джоан Ролинг, которая в полночь раздавала автографы во время презентации книги в Естественном музее в Лондоне, предостерегла, что некоторые читатели могут огорчиться, когда прочитают последнюю книгу.

Те, кто уже ознакомился с книгой, называют ее захватывающей и говорят, что от нее тяжело оторваться, однако достаточно грустной.

Иван Малкович, владелец киевского издательства А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, которое владеет эксклюзивными правами на выпуск “Гарри Поттера” на украинском языке, подтвердил, что планирует устроить, как пишет пресса, фееричную презентацию новой книги осенью.

Как сообщается, украинское издательство продало 700 тысяч экземпляров шести книг о Гарри Поттере”. Продажа шестого тома по объемам и темпам значительно опередила российское издание, которое реализовывалось в Украине.