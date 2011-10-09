В Киеве состоится украинско-российский молодежный форум

13 - 16 октября в Киеве по инициативе Украинского молодежного форума и Национального Совета молодежных и детских объединений Российской Федерации Министерством Украины по делам семьи, молодежи и спорта совместно с Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации будет организован украинско-российский молодежный форум.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы молодежи и спорта

Основная цель форума – содействовать развитию потенциала молодежных общественных организаций Украины и России, активизировать участие молодежи в процессе принятия решений, а также разработка и реализация двусторонних проектов в сфере молодежной политики между странами.

Организаторы мероприятия уверены, что проведение украинско-российского молодежного форума позволит составить план сотрудничества в сфере молодежной политики Украины и России, обсудить пакет вопросов, которые являются актуальными для нашей молодежи: спорт и здоровый образ жизни, студенческое движение, волонтерство, поддержка молодых ученых, развитие приграничного сотрудничества и другое.

Торжественное открытие форума состоится 14 октября 2011 года в актовом зале Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта при участии представителей органов власти всех уровней, молодежных общественных организаций Украины и России.