Работники милиции смотрели порно и увидели знакомого

В Херсоне милиция задержала местного жителя, который торговал порно через Интернет.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе общественных связей УМВД в Херсонской области, к сотрудникам милиции поступила информация, что житель областного центра занимается изготовлением и сбытом порнографии. В сеть Интернет мужчина выкладывал видеофайлы с гомосексуальными сценами со своим участием.

Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми провели мониторинг сети Интернет и на 10 сайтах обнаружили ролики порнографического характера, в которых фигурировал местный житель и другие мужчины.

На видео молодой человек называл свое имя, место проживания и предлагал всем желающим мужчинам вступить с ним в связь. Также он рассказывал о том, где именно отбывал наказание и с кем из заключенных имел интимные отношения. После короткого рассказа мужчина демонстрировал все свои умения. Работники милиции установили, что он уже был осужден за распространение порнографии к 6 годам лишения свободы и провел в местах заключения 3 года.

Для документирования преступной деятельности гражданина была создана следственно-оперативная группа из сотрудников следственного управления и отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми. Когда оперативники пришли с обыском в квартиру подозреваемого, дверь им открыла его жена. Как оказалось, женщина снимала на камеру развлечения благоверного с другими представителями мужского пола и животного мира. Иногда сама принимала в этом участие.

Квартира супругов была обустроена под студию. Там стоял компьютер с веб-камерой. Также оперативники обнаружили множество порнографических дисков, вещей интимного характера.

Также у задержанного нашли тетрадь, в которую он записывал телефоны партнеров по развлечениям и пароли к своим страницы на разных порнографических сайтах.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины.

В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе.