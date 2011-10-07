Студентка, ударившая Табачника, устроила обжираловку на Банковой

Активисты Братства Святого Луки, требуя отставки «некачественного» министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА, ели возле Администрации Президента Украины некачественные продукты.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции ели некачественные продукты и мазали ими свои лица и одежду. Также они испекли и принесли на акцию пирог, который по форме напоминал лицо Д.ТАБАЧНИКА.

По словам участников акции, сначала они планировали объявить голодовку, однако решили, что “объедание некачественной пищей” несет большую опасность для здоровья протестующих. «Мы едим некачественные продукты в знак протеста против некачественного министра», - сказала активистка Братства, 17-летняя студентка Киево-Могилянской академии Дарья СТЕПАНЕНКО, которая 22 сентября ударила букетом цветов Д.ТАБАЧНИКА.