Королевская диагностировала в Украине все симптомы экономической болезни

В парламенте состоялся круглый стол «Кризисные явления в финансово-экономической системе Украины: пути их преодоления», организованный Комитетом по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства. В работе круглого стола приняли участие народные депутаты Украины, руководители государственных организаций, финансисты, представители инвестиционных компаний и банковского сектора, эксперты по экономике.

По мнению главы Комитета Верховной Рады Наталии Королевской, данные официальной статистики свидетельствуют о том, что в Украине присутствуют все симптомы экономической болезни. «Это и отрицательное торговое сальдо, и задержки платежей Госказначейства, и невозможность продать облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), и отсутствие притока инвестиций в страну, и замирание экономической активности в связи с принятием Налогового кодекса. Не обращать внимания на этот набор экономических проблем нельзя. Поэтому мы собрали специалистов в финансово-экономической сфере, сотрудников министерств и ведомств, руководителей аналитических центров и представителей реального бизнеса для того, чтобы провести профессиональную экспертную дискуссию и наметить меры, направленные на предупреждение рецессии и выработку иммунитета от экономических потрясений», - заявила Наталия Королевская.

Она сообщила присутствующим, что зарегистрировала в парламенте ряд законопроектов, направленных на недопущение экономического кризиса. В частности, в пакет антикризисных законопроектов входит требование немедленно разблокировать экспорт сельхозпродукции, введение заградительных пошлин, направленных на уменьшение импорта, а также меры по стимулированию экспорта, среди которых главная – возобновление возврата НДС. «Задача номер один для государства - создать все условия для притока в страну валюты, обеспечить стабильное развитие бизнеса в стране, продолжить программу дерегуляции и прекратить терроризировать предпринимателей проверками», - считает Наталия Королевская.

Ее точку зрения поддержали выступившие на круглом столе эксперты. В частности, по мнению руководителя Института экономических исследований и политических консультаций Игоря Бураковского, при общем позитивном прогнозе развития экономической ситуации в Украине, увеличиваются риски для экономики, вызванные как внутренними факторами, так и проблемами в Еврозоне. Он отметил, высокую вероятность проблем в банковском секторе, в связи с чем рекомендовал провести стресс-тесты для отечественных банков.

Президент Украинского клуба аграрного бизнеса Алекс Лисситса поддержал предложение Н.Королевской как можно скорее отменить пошлины на экспорт зерна и стимулировать развитие агропромышленного комплекса Украины. Он обратил внимание участников дискуссии на то, что пока правительство сдерживало экспорт зерновых, на традиционные зарубежные рынки Украины вышли российские компании и успешно реализовали несколько миллионов тонн зерна. При этом украинские аграрии потеряли миллиарды долларов. Среди проблем отечественного сельского хозяйства эксперт назвал катастрофическое сокращение поголовья крупного рогатого скота, вызвавшее кризис в молочной и мясной промышленности, на фоне которого нелепой выглядит радость отечественных переговорщиков в Брюсселе, добившихся от Европейского Союза увеличения квоты на экспорт из Украины баранины. «Где они нашли баранов? В Украине их просто нет!», - воскликнул эксперт, вызвав многочисленные комментарии в зале.

Следует отметить, что Верховная Рада прислушалась к мнению экспертов и в пятницу проголосовала за отмену экспортных пошлин на зерно. К сожалению, учитывая специфику международной торговли продовольствием и упущенное время, эффект от этой меры отечественные аграрии смогут почувствовать не ранее, чем через 5-6 месяцев.

Экс-министр финансов Украины и основатель «Института финансовой политики» Игорь Митюков подчеркнул, что на экономическую ситуацию в Украине значительное влияние оказывает высокая вероятность повторения мирового кризиса 2008 года. По его мнению, если европейские политики и дальше будут опаздывать с принятием решений по оказанию помощи «проблемным странам», внешние рынки для Украины закроются. При этом МВФ останется единственным кредитором и у Нацбанка останется мало шансов удержать курс гривны на нынешнем уровне. Чтобы поддержать поток поступления валюты в страну он также предложил либерализировать условия работы аграрного сектора, а таже принять «элегантное решение» - внедрить в Украине европейскую систему трансфертных цен вместо ограничительных пошлин.

Выступивший с рядом резких заявлений директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа предложил девальвировать гривну и принять ряд непопулярных реформ. Его технократический подход вызвал бурную дискуссию в зале.

Основным оппонентом Игоря Мазепы выступил президент Центра экономического развития Александр Пасхавер, который настаивал на тезисе, что любая реформа должна иметь амортизаторы, учитывающие ее социальную составляющую.

Весьма критично финансово-экономическую ситуацию в стране оценивает глава Центра рыночных реформ Владимир Лановой. По его мнению, экономика Украины не имеет устойчивой динамики развития, структурных и технологических тенденций, благодаря которым страна могла бы развиваться, увеличивать производство высококачественной продукции и повышать свою конкурентоспособность в мире. Он считает, что правительство не занимается разработкой долгосрочной стратегии устойчивого развития, а занимается затыканием финансовых дыр, надеясь лишь на очередные кредиты. Такая политика чревата падением в глубокую долговую яму, и к чему она может привести, ярко демонстрирует негативный пример Греции, которая оказалась в полушаге от дефолта.

В конце обсуждения, модератор круглого стола Наталия Королевская предложила создать координационный центр, который соберет и обобщит все предложения экспертов по спасению отечественной экономики и добиться их реализации. Это предложение было поддержано всеми собравшимися.

Юрий Примха

Фото Владимира Гонтара / УНИАН