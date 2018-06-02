Королевская диагностировала в Украине все симптомы экономической болезни

Королевская диагностировала в Украине все симптомы экономической болезни

13:21, 07 октября 2011
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В Верховной Раде искали пути преодоления финансово-экономического кризиса в Украине. Прогноз позитивный, но растут риски, вызванные внутренними факторами и проблемами в Еврозоне

В парламенте состоялся круглый стол «Кризисные явления в финансово-экономической системе Украины: пути их преодоления», организованный Комитетом по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства. В работе круглого стола приняли участие народные депутаты Украины, руководители государственных организаций, финансисты, представители инвестиционных компаний и банковского сектора, эксперты по экономике.

 

По мнению главы Комитета Верховной Рады Наталии Королевской, данные официальной статистики свидетельствуют о том, что в Украине присутствуют все симптомы экономической болезни. «Это и отрицательное торговое сальдо, и задержки платежей Госказначейства, и невозможность продать облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), и отсутствие притока инвестиций в страну, и замирание экономической активности в связи с принятием Налогового кодекса. Не обращать внимания на этот набор экономических проблем нельзя. Поэтому мы собрали специалистов в финансово-экономической сфере, сотрудников министерств и ведомств, руководителей аналитических центров и представителей реального бизнеса для того, чтобы провести профессиональную экспертную дискуссию и наметить меры, направленные на  предупреждение рецессии и выработку иммунитета от экономических потрясений», - заявила Наталия Королевская.

Она сообщила присутствующим, что зарегистрировала в парламенте ряд законопроектов, направленных на недопущение экономического кризиса. В частности, в пакет антикризисных законопроектов входит требование немедленно разблокировать экспорт сельхозпродукции, введение заградительных пошлин, направленных на уменьшение импорта, а также меры по стимулированию экспорта, среди которых главная – возобновление возврата НДС. «Задача номер один для государства - создать все условия для притока в страну валюты, обеспечить стабильное развитие бизнеса в стране, продолжить программу дерегуляции и прекратить терроризировать предпринимателей проверками», - считает Наталия Королевская.

Ее точку зрения поддержали выступившие на круглом столе эксперты. В частности, по мнению руководителя Института экономических исследований и политических консультаций Игоря Бураковского, при общем позитивном прогнозе развития экономической ситуации в Украине, увеличиваются риски для экономики, вызванные как внутренними факторами, так и проблемами в Еврозоне. Он отметил, высокую вероятность проблем в банковском секторе, в связи с чем рекомендовал провести стресс-тесты для отечественных банков.

Президент Украинского клуба аграрного бизнеса Алекс Лисситса поддержал предложение Н.Королевской как можно скорее отменить пошлины на экспорт зерна и стимулировать развитие агропромышленного комплекса Украины. Он обратил внимание участников дискуссии на то, что пока правительство сдерживало экспорт зерновых, на традиционные зарубежные рынки Украины вышли российские компании и успешно реализовали несколько миллионов тонн зерна. При этом украинские аграрии потеряли миллиарды долларов. Среди проблем отечественного сельского хозяйства эксперт назвал катастрофическое сокращение поголовья крупного рогатого скота, вызвавшее кризис в молочной и мясной промышленности, на фоне которого нелепой выглядит радость отечественных переговорщиков в Брюсселе, добившихся от Европейского Союза увеличения квоты на экспорт из Украины баранины. «Где они нашли баранов? В Украине их просто нет!»,  - воскликнул эксперт, вызвав многочисленные комментарии в зале.

Следует отметить, что Верховная Рада прислушалась к мнению экспертов и в пятницу проголосовала за отмену экспортных пошлин на зерно. К сожалению, учитывая специфику международной торговли продовольствием и упущенное время, эффект от этой меры отечественные аграрии смогут почувствовать не ранее, чем через 5-6 месяцев.

Экс-министр финансов Украины и основатель «Института финансовой политики» Игорь Митюков подчеркнул, что на экономическую ситуацию в Украине значительное влияние оказывает высокая вероятность повторения мирового кризиса 2008 года. По его мнению, если европейские политики и дальше будут опаздывать с принятием решений по оказанию помощи «проблемным странам», внешние рынки для Украины закроются. При этом МВФ останется единственным кредитором и у Нацбанка останется мало шансов удержать курс гривны на нынешнем уровне. Чтобы поддержать поток поступления валюты в страну он также предложил либерализировать условия работы аграрного сектора, а таже принять «элегантное решение» - внедрить в Украине европейскую систему трансфертных цен вместо ограничительных пошлин.

Выступивший с рядом резких заявлений директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа предложил девальвировать гривну и принять ряд непопулярных реформ. Его технократический подход вызвал бурную дискуссию в зале.

Александр Пасхавер
Основным оппонентом Игоря Мазепы выступил президент Центра экономического развития Александр Пасхавер, который настаивал на тезисе, что любая реформа должна иметь амортизаторы, учитывающие ее социальную составляющую.

Владимир Лановий
Весьма критично финансово-экономическую ситуацию в стране оценивает глава Центра рыночных реформ Владимир Лановой. По его мнению, экономика Украины не имеет устойчивой динамики развития, структурных и технологических тенденций, благодаря которым страна могла бы развиваться, увеличивать производство высококачественной продукции и повышать свою конкурентоспособность в мире. Он считает, что правительство не занимается разработкой долгосрочной стратегии устойчивого развития, а занимается затыканием финансовых дыр, надеясь лишь на очередные кредиты. Такая политика чревата падением в глубокую долговую яму, и к чему она может привести, ярко демонстрирует негативный пример Греции, которая оказалась в полушаге от дефолта.

В конце обсуждения, модератор круглого стола Наталия Королевская предложила создать координационный центр, который соберет и обобщит все предложения экспертов по спасению отечественной экономики и добиться их реализации. Это предложение было поддержано всеми собравшимися.

Юрий Примха

Фото Владимира Гонтара / УНИАН

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