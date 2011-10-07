Верховная Рада отменила экспортную пошлину на пшеницу и кукурузу

Верховная Рада приняла Закон Украины «Об утверждении ставок вывозной (экспортной) пошлины на отдельные виды сельскохозяйственных культур».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 272 из 365 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается отменить экспортную пошлину на пшеницу и кукурузу, однако до 1 января 2012 года остается экспортная пошлина на ячмень по ставке 14%, но не меньше, чем 23 евро за одну тонну.