Донецкие шахтостроители требуют от министра оплатить работу

Работники государственных предприятий шахтостроительного комплекса Донецкой области требуют от министра энергетики и угольной промышленности Юрия БОЙКО оплатить выполненные ими работы по восстановлению аварийных шахт и сообщают, что их предприятия сегодня на грани ликвидации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины, соответствующее письмо на имя Ю.БОЙКО было направлено в Киев.

«На предприятиях шахтостроительного комплекса Донецкой области из-за недостаточного выделения из госбюджета средств для финансирования строительства объектов угольной отрасли и отсутствия у шахт собственных источников для расчета за выполненные работы, трудящихся переводят на неполную рабочую неделю, отправляют в бесплатные отпуска, растет задолженность по заработной плате и необходимым отчислениям в Пенсионный фонд и фонды социального страхования», - говорится в письме, направленном по поручению трудовых коллективов председателем Донецкой шахтостроительной территориальной организации Укруглепрофсоюза Владимиром ЛАЩЕНКО министру Ю.БОЙКО.

В письме подчеркнуто, что «сложившаяся ситуация привела шахтостроителей государственного сектора на грань реальной ликвидации, а утвержденная правительством программа по развитию угольной отрасли не выполняется, приостановлена проходка вертикальных стволов».

При этом шахтостроители полностью выполняют возложенные на них обязанности.

Так, в соответствии с утвержденным Минэнергоуглем графиком, выполнены аварийно-восстановительные работы в скиповом стволе после пожара на шахте «Межиричанская» (ГП «Львовуголь») и целый ряд не учтенных проектно-сметной документацией необходимых работ, а долг в 3 млн. 200 тыс. грн. государством до сих пор не погашен. ООО «Шахтостроительная компания «Донецкшахтопроходка» за счет собственных средств, поступающих от строительства других объектов, с большим трудом выплачивает заработную плату и командировочные расходы шахтостроителям и инженерно-техническим работникам, занятым на шахте «Межиричансая», но их не компенсируют, сетуют шахтостроители.

Такая же ситуация сложилась и по другим объектам.

Например, на шахте им. Бажанова ГП «Макеевуголь», пострадавшей в результате июльской аварии, объемы восстановительных работ уже выполнены на 1 млн. 700 тыс. грн., но шахтостроители «еще не получили ни копейки за свой труд».

«Сегодня шахтостроители вновь столкнулись с позорным явлением – ростом задолженности по заработной плате, у предприятий нет возможности в полном объеме выполнять социальные гарантии и обязательства перед трудовыми коллективами, а обещанные бюджетные средства так и пришли из Киева, что еще сильней «подогрело» недовольство людей», - сетует В.ЛАЩЕНКО.

«Шахтостроители не хотят вновь получить многомесячные долги по зарплате. Они требуют достойной оплаты затраченных сил. И единственная на сегодняшний день возможность решить эти проблемы государственным шахтостроительным предприятиям – своевременное выделение бюджетных средств», - заключено в сообщении.