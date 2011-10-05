Ющенко: попробуйте сказать евреям, что хватит чтить жертв Холокоста

Лидер партии «Наша Украина», президент Украины (2005-2010) Виктор ЮЩЕНКО убежден, что трагедия Голодомора должна объединить украинский народ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом он заявил на открытии выставки картин Валерия ФРАНЧУКА «Раскачанные колокола памяти», посвященной голодам, которые Украина пережила в XX веке.

«Пока украинский народ не начнет воспринимать Голодомор не как историю, а как проекцию на всю его судьбу, значительных перемен в сознании не предвидится... Узнай правду - и станешь свободным. А если бояться этой правды, то о какой свободе мы можем говорить? Эта трагедия должна объединить украинский народ, а не наоборот. И то, что сейчас происходит, когда идет полемика относительно того, нужен ли этот музей, помнить ли о Голодоморе вообще, - это лишь показывает низкий уровень сознания», - сказал экс-президент.

Он в очередной раз в качестве примера привел еврейскую нацию и ее отношение к трагедии Холокоста. «Попробуйте сказать евреям, что хватит уже чтить память жертв Холокоста, поскольку это было давно и уже не актуально. Да вас в лучшем случае засмеют. Чем украинцы хуже? Поэтому я считаю, что становление украинского народа как нации еще продолжается», - заявил В.ЮЩЕНКО.

Также он выразил обеспокоенность тем, что «сейчас заканчивается время живых свидетелей» голодоморов. «Они все понемногу отходят в вечность. Поэтому архиважно сохранить их свидетельства и рассказы», - отметил лидер «Нашей Украины».

Как известно, накануне 78-й годовщины Голодомора-геноцида 1932-1933 годов Национальный музей "Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине» открыл выставку картин из цикла «Раскачанные колокола памяти». Эти произведения - попытка известного художника В.ФРАНЧУКА передать трагические страницы голодоморов языком искусства.