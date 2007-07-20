Сегодня госпитализированы 8 человек с симптомами отравления парами фосфора

Сегодня в Бусскую районную больницу (Львовская область) были госпитализированы 8 человек с симптомами отравления парами фосфора.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в приемном отделении Бусской центральной районной больницы, куда вскоре должен прибыть Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Как сообщила медицинская сестра приемного отделения Оксана ЯНУШ, одна из госпитализированных женщин находится в реанимационном отделении, предварительный диагноз – отравление парами фосфора. Это 38-летняя жительница с. Боложинив Бусского района.

В больнице женщина сообщила, что с момента аварии у нее были головокружения, она частично теряла сознание, чувствовала тошноту и другие симптомы химического отравления.

По прогнозам медиков, в последующие дни будет расти количество жителей из пораженного района, которые будут ощущать симптомы отравления фосфором.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы Министерства здравоохранения, по состоянию на сегодняшнее утро в лечебных заведениях находились 164 человека, которые пострадали в результате аварии на железной дороге во Львовской области, из них 34 ребенка.