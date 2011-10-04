Депутат назвал главный недостаток нового Генплана Киева

Главным недостатком нового Генерального плана Киева и его пригородной зоны до 2025 года является то, что он не запрещает строительство в пределах исторического ареала, а только устанавливает правила, которые пока еще не приобрели окончательного вида. Об этом заявил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

«Любое строительство в историческом ареале надо запретить и разрешать его только при консолидированном согласии Киевсовета, Верховной Рады и Министерства культуры. Ведь в противном случае бездумное разрушение исторической среды столицы будет продолжаться. Сейчас, когда существует мораторий на строительство в охранной зоне Софии Киевской, принятый Киевсоветом, сам же Киевсовет пытается его нарушить. Так же он будет нарушать правила застройки, прописанные в Генплане», - прокомментировал А.БРИГИНЕЦ.

Кроме того, председатель комиссии отметил еще одну проблему, из-за которой необходимо запретить любое строительство в историческом центре города: путем внесения правок с голоса непосредственно в сессионном зале Киевсовета депутаты временами меняют проекты решений до неузнаваемости.

Депутат отметил также и позитивную черту Генплана. «Все памятнико-охранные зоны и историческая застройка собраны в два цельных ареала. То есть, теперь будет существовать четкая граница, очевидная сплошная линия, в середине которой находится историческая застройка, чего раньше не было», – объяснил А.БРИГИНЕЦ.

Принятие киевской властью Генерального плана ожидается до Нового года. Во время обсуждения высказывались мнения, что до принятия значительное его количество недостатков будет устранено.

Как сообщал УНИАН, 3 октября первый заместитель председателя Государственной службы по вопросам национального культурного наследия Виктор ВЕЧЕРСКИЙ на расширенной коллегии КГГА отметил, что современная застройка запрещена только непосредственно на территории памятников и заповедников, на всех остальных территориях застройка регламентируется дифференцировано с установленными предельными параметрами по высоте.