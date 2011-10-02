Убийство милиционеров: разыскивается симферополец на коричневом ВАЗе

На территории Одесской области правоохранители начали распространять по райотделам и постам ГАИ ориентировки с фотографией и данными о третьем преступнике, принимавшем участие вместе с Асланом Дикаевым в убийстве двух милиционеров в ночь на 30 сентября неподалеку Одессы.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным милиции, это – 34-летний житель Симферополя Андрей ШЕМЯТЕНКОВ, которому удалось в субботу скрыться от правоохранителей, проводивших спецоперацию в районе 9-й станции Большого Фонтана в Одессе.

Особо опасный преступник может «передвигаться на черном автомобиле ВАЗ-2115 с госномером АК0928ВР или на коричневом ВАЗ-2109 с госномером 955-94КР. Особые приметы: рост 170-175 см, среднего телосложения. Короткие русые волосы. На лице недельная щетина».

Может быть «одет в светло-коричневую кожаную куртку, черный свитер с белыми горизонтальными полосами, темные джинсы и туфли с острым носком. При себе носит темную «барсетку».

Напомним, прибывший сегодня в Одессу для участия в похоронах двух сослуживцев министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ заявил, что «милиция обезвредила двух преступников, в том числе лидера бандгруппы Аслана Дикаева. Оба убитых злоумышленника являются гражданами Российской Федерации».

По его словам, третьему преступнику удалось бежать, но «личность его установлена – проводятся мероприятия по его задержанию».