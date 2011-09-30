Налоговой ксерокопии паспортов не нужны, просто кое-что проверит

Налоговики не будут изымать копии паспортов в пунктах обмена валют и банках.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), об этом заявил председатель ведомства Виталий ЗАХАРЧЕНКО, комментируя постановление Национального банка Украины (НБУ), которым вводится паспортизация валютообменных операций.

«Постановление Нацбанка относительно идентификации лиц, которые обменивают наличную валюту, никоим образом не отменяет законов, которые регламентируют банковскую тайну и защиту персональных данных. Полномочия налоговиков на эту информацию не распространяются. Но мы этого и не требуем», - подчеркнул В.ЗАХАРЧЕНКО.

Он отметил, что правовые основания, которые позволяют ГНСУ получить сведения об операциях покупки-продажи иностранной валюты, не изменились. «Как и раньше, проверить ксерокопии паспортов или оригиналы квитанций мы можем лишь, в сущности, в двух случаях. Во-первых, при расследовании налоговой милицией уголовного дела относительно финансового учреждения или конкретного физического лица. Тогда при проведении следственных действий допускается изъятие документов. Во-вторых, это выездная проверка банка или другого финансового учреждения», - объяснил председатель ГНСУ.

В.ЗАХАРЧЕНКО напомнил, что операции по обмену валют подпадают под категорию банковской тайны. «А порядок доступа к банковской тайне не изменился – это делается или с разрешения владельца информации, то есть клиента, или по решению суда. А мы имеем право только спросить в банке данные о наличии счетов, и ничего больше. Если человек просто зайдет в банковское отделение и обменяет деньги без открытия счета, без его письменного согласия никто об этом никому не расскажет», - заверил руководитель налогового ведомства.

Вместе с тем, он сообщил о намерении аналитиков ГНСУ поработать с обобщенной статистикой оборота валюты в стране. «Это один из дополнительных инструментов, который мы используем для отслеживания совпадения объемов задекларированных доходов и реальных расходов. Но мы не будем искать тех, кто уклоняется от уплаты налога на доходы, по ксерокопиям паспортов в обменных пунктах и банках. У нас есть для этого собственные методики», - резюмировал В.ЗАХАРЧЕНКО.

Справка УНИАН. Нацбанк постановлением №278 обязал банки с 23 сентября 2011 года осуществлять валютно-обменные операции с физическими лицами на сумму до 50 тыс. грн. при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При проведении операций сверх указанной суммы работник банка также должен зафиксировать серию и номер паспорта (другого документа, который удостоверяет личность), дату выдачи и орган, который его выдал, местожительство (регистрации), идентификационный номер лица (при наличии).