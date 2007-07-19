На месте аварии уже подняты 2 цистерны, 9 цистерн чинят на месте

На данное время во Львовской области на месте аварии уже подняты и загружены на железнодорожные платформы 2 цистерны с желтым фосфором.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службах Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и Министерства здравоохранения. На 9 цистернах осуществляются работы по ликвидации пробоин и трещин. Круглосуточно поддерживается подача пожарной пены на поврежденные цистерны и загрязненную фосфором территорию. По результатам мониторинга окружающей среды (воздуха, воды, почвы, продуктов растениеводства) специалистами санэпидемслужбы отклонения от действующих нормативов не выявлены. На протяжении дня повторно отобраны из 17 сел Бусского, Радеховского и Бродовского районов 21 проба воздуха, 37 проб воды и 14 - почвы.

На 20 июля запланированы поднятие, загрузка и транспортировка цистерн с желтым фосфором; работы по ликвидации повреждений цистерн; постоянная подача пожарной пены на поврежденные цистерны и загрязненную фосфором территорию; осуществление мониторинга окружающей среды и тому подобное.

По состоянию на вечер 19 июля обстановка в зоне чрезвычайной ситуации находится под полным контролем.

С начала возникновения чрезвычайной ситуации госпитализированы 152 человека (из них 27 детей), в том числе 14 спасателей МЧС, которые принимали непосредственное участие в тушении пожара, 3 медицинских работника, которые оказывали неотложную медицинскую помощь в зоне чрезвычайной ситуации, остальные – жители окружающих населенных пунктов. Тяжелых больных нет. 6 работников МЧС находятся в состоянии средней тяжести, состояние остальных 8 удовлетворительное.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействованы 173 спасателя и 39 единиц техники МЧС, 8 пожарных и 3 восстановительных поезда «Укрзализныци», 200 работников МВД, 66 военнослужащих и 22 единицы техники Минобороны, представители предприятия по производству желтого фосфора - ООО «Казфосфат» (Республика Казахстан) и 138 медработников, привлеченных к проведению профилактических осмотров населения.