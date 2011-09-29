Поезд Киев-Москва помчит 160 км/час

Министерство инфраструктуры Украины работает над улучшением сервиса для пассажиров железнодорожного транспорта.

Об этом сообщил журналистам Вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ по итогам Х заседания Подкомиссии по вопросам экономического сотрудничества Российско-Украинской межгосударственной комиссии, которое состоялось 28 сентября в Одессе, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Министр отметил, что в рамках сегодняшнего заседания стороны договорились о проведении специальной конференции по железнодорожным пассажирским и грузовым перевозкам.

«Мы стараемся прежде всего быть максимально удобными для пассажиров. Так, поезд Львов-Донецк на сегодня идет 26 часов, а уже с мая он будет идти 4 часа 30 минут из Львова в Киев и 5 часов 30 минут - из Киева в Донецк. Следовательно, за 10 часов можно будет добраться с Запада нашей страны на Восток, что очень важно для наших карпатских курортов и индустриальных регионов страны», - подчеркнул Б.КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, также поезда между странами будут ускорены. «Мы уже практически договорились, что поезда сообщением Киев-Москва будут развивать скорость до 160 км в час, т.е. преодолевать расстояние за 5-6 часов максимум», - сказал вице-премьер-министр Украины.

Справка УНИАН. В рамках заседания Подкомиссии вице-премьер-министром Украины - министром инфраструктуры Борисом КОЛЕСНИКОВЫМ и министром транспорта РФ Игорем ЛЕВИТИНЫМ был подписан ряд двусторонних документов: межведомственный Протокол о сотрудничестве в морском и авиационном поиске и спасении на Черном и Азовском морях, межведомственный меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области транспортной безопасности, актуализированный План мероприятий по реализации Концепции интеграции транспортных систем Украины и Российской Федерации на период 2011-2014 годов, Протокол десятого заседания Подкомиссии по вопросам транспорта.