После визита налоговой у директора ломбарда пропали деньги и украшения?

Директор львовского «ХН-Лобмарда» Наталья КОЖЕЛЕЦКАЯ требует возбудить уголовное дело против работников налоговой милиции, которые, злоупотребляя властью и превышая служебные полномочия, похитили у нее деньги и ювелирные изделия на сумму около 700 тыс. грн.

Об этом говорится в заявлении Н.КОЖЕЛЕЦКОЙ на имя генерального прокурора Украины, прокурора Львовской области и начальника Главного управления Службы безопасности Украины во Львовской области, текст которого передан УНИАН.

Напомним, в июне 2011 года основатель и сотрудники львовского «ХН-Лобмарда» обвиняли налоговую в незаконном обыске и вымогательстве. По словам основателя «ХН-Ломбард» Юрия СМАЛЯ, «двадцать налоговиков, которые явились 27 мая 2011 года в офис с судебным постановлением на осмотр, провели полноценный обыск. Процедура длилась более 6 часов. Директор ломбарда, Н.КОЖЕЛЕЦКАЯ, доведена до гипертонического криза унизительной процедурой личного осмотра в присутствии 20 налоговиков-мужчин. В ломбарде выбиты двери, вывезен 250-килограммовый сейф». По словам Ю.СМАЛЯ, после «осмотра», проведенного налоговой милицией в офисе фирмы (г. Львов, ул.Шолом-Алейхема, 13), из помещения исчезла вся документация, в т.ч. личные документы сотрудников, офисная техника, в частности видеорегистратор, и сейф с имуществом, сданным клиентами под залог. «Расчет был очень простым: налететь, затоптать, испугать, - считает основатель «ХН-Ломбарда». – Я был в другом городе, приехал во Львов на следующий день и связался с сотрудником налоговой милиции. Объяснить причину обыска он отказался. Документально, по закону, оформить изъятие материальных ценностей – также. Предложил «решать все вопросы» с доверенным адвокатом, который озвучил мне цену – 10 тысяч долларов США. Следовательно, цифра увеличилась втрое. А теперь – уже до 50 тысяч долларов».

Основатель и сотрудники ломбарда называют произошедшее, разбойным нападением и вымогательством. Они утверждают, что у налоговой милиции не было достаточных законных оснований для таких действий и морального права – для такого поведения. В постановлении райсуда, которое им предъявили, не были сказано слова ни об обыске, ни об изъятии материальных ценностей и документов, а проходил «осмотр» с грубыми нарушениями закона, - утверждают пострадавшие от налоговой предприниматели. По словам Ю.СМАЛЯ, в итоге пострадал не только ломбард. В сейфе, который вырвали с пола и забрали сотрудники налоговой, содержались все материальные ценности, оставленные ломбарду в залог его клиентами.

В заявлении на имя генпрокурора Н.КОЖЕЛЕЦКАЯ, в частности, отмечает, что в конце июня 2011 года ей стало известно, что в отношении нее работниками налоговой милиции было возбуждено уголовное дело по ст. 202 Уголовного кодекса Украины. Директор ломбарда обжаловала данное постановление в суде - «поскольку я не совершала никаких преступлений и считаю данное дело сфабрикованным». По словам директора ломбарда, «во время ознакомления с материалами, на которых основывается постановление о возбуждении уголовного дела, я узнала, что без моего участия было открыт изъятый из ломбарда 27.05.2011 года сейф».

По словам Н.КОЖЕЛЕЦКОЙ, во время открытия сейфа не присутствовали следователь или представитель прокуратуры, что предусмотрено статьями 190 и 191 Уголовно-процессуального кодекса. Эти статьи предусматривают возбуждение уголовного дела и только потом – начало следственных действий, в частности – открытие сейфа в присутствии следователя. Это легко проверить, поскольку на протоколе открытия сейфа нет ни подписи следователя, ни подписи прокурора. «Следователь ничего не знал, санкции прокурора не было, представитель от ломбарда не присутствовал, и никто нам не сообщил, что это будет происходить», - отметила директор ломбарда.

Она также отметила, что протокол открытия сейфа и возбуждение дела совпадают по дате, но не по времени. По данным Н.КОЖЕЛЕЦКОЙ, «следователь возбудил дело вечером 3 июня, а сейф был открыт утром - на протоколе указано время. И на суде следователь сообщил, что принял сейф в открытом состоянии. При открытии сейфа присутствовали только оперативные работники».

Позже, в ходе ознакомления с указанным протоколом, Н.КОЖЕЛЕЦКАЯ «установила, что в сейфе отсутствуют ряд драгоценных вещей и деньги, которые были там на момент изъятия сейфа» из ломбарда.

В частности, отмечает Н.КОЖЕЛЕЦКАЯ, в протоколе осмотра сейфа не указаны: перстень золотой весом 4,7 г с камнем бриллиантом желтого цвета размером 1,2 карата, стоимостью 160 тыс. грн.; перстень платиновый с бриллиантом размером 0,91 карата, стоимостью 120 тыс. грн.; сережки золоте с бриллиантами белого цвета размерами по 0,4 карата, стоимостью 40 тыс. грн.; цепочка золотая весом 332 грамма, стоимостью 166 тыс. грн.; деньги в сумме 17 тыс. долларов США; 3500 евро; 16 тыс. гривен и некоторые другие драгоценности.

Как отмечает Н.КОЖЕЛЕЦКАЯ, «наличие указанных предметов в сейфе во время изъятия могут подтвердить работники филиала ломбарда и мой муж В.КОЖЕЛЕЦКИЙ»

Директор ломбарда отмечает: «В целом я обнаружила, что с момента изъятия сейфа 27.05.2011 года по момент его открытия 03.06.2011 г. было похищено моих вещей и вещей моего мужа, который оставил их в сейфе на хранение, на общую сумму 508 тыс. 400 гривен, 3500 евро, 17 тысяч долларов США».

Н.КОЖЕЛЕЦКАЯ, обращаясь к правоохранительным органам, отмечает, что представители управления налоговой милиции ГНА во Львовской обл., «будучи служебными лицами, злоупотребляя властью и превышая свои служебные полномочия, грубо в нарушение норм УПК Украины, умышленно из корыстных побуждений совершили действия, которые явно выходили за пределы предоставленных им прав, и которые были направлены на открытое завладение денежными средствами и другими ценностями, принадлежавшими мне и моей семье, чем причинили мне значительный ущерб и повлекли тяжелые последствия». Н.КОЖЕЛЕЦКАЯ требует от прокуратуры и СБУ принять соответствующие меры в отношении этих работников налоговой.