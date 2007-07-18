Не исключена повторная утечка фосфора

В настоящее время специалисты не могут однозначно сказать, не произойдет ли повторной утечки фосфора после того, как цистерны будут поднимать с места аварии для транспортировки в Казахстан.

Об этом сегодня сообщил во время пресс-конференции первый заместитель начальника ГУ МЧСУ во Львовской области Иван ДИДУХ.

По его словам, проблема, в первую очередь, заключается в том, что цистерны находятся в хаотическом состоянии и на сегодняшний день нет возможности тщательного обследования, какого диаметра в них трещины.

Вместе с тем, И.ДИДУХ отметил, что реальной угрозы населению и окружающей среде нет. По его словам, “облако, которое образовалось на месте возгорания желтого фосфора - это лишь продукты сгорания. Но это очень маленькое количество продуктов сгорания. Во время отбора проб в населенных пунктах, прилегающих к зоне аварии, экологи никаких вредных веществ не выявляют".