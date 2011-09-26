За лучший логотип и слоган Киева обещают 50 тысяч

С 30 сентября по 15 февраля следующего года в Киеве будет проводиться конкурс на лучший туристический слоган и туристический логотип города.

Как сообщили УНИАН в Отделе информационного обеспечения Киевской городской государственной администрации, соответствующее распоряжение подписал председатель КГГА Александр ПОПОВ.

Логотип и слоган будут использоваться в рекламных, коммуникационных и других мероприятиях для формирования позитивного имиджа украинской столицы за рубежом, повышения ее привлекательности на международной туристической арене. Логотип будет предусматривать графические элементы, образы, шрифты, цветовые решения, а слоган – ключевую идею.

Конечный срок представления конкурсных работ – 20 октября 2011 года (по почтовым штемпелям).

Заместитель председателя КГГА Александр ПУЗАНОВ сообщил, что конкурс будет проводиться в три этапа. «Первый – предусматривает отбор профессиональным жюри 10 работ финалистов, их имена будут названы не позже 15 ноября. На втором этапе киевляне сами будут оценивать отобранные работы. На третьем же этапе их будут оценивать иностранцы. Способы подсчета голосов могут включать социологические опросы, СМС-голосования, интернет-голосования и пр.», – сказал А.ПУЗАНОВ.

Победителем станет тот, кто наберет больше всего баллов по итогам второго и третьего этапов, он получит премию в размере 50 тыс. грн.