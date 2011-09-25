ВО "Свобода" называет провокацией информацию МВД

ВО "Свобода" называет грубой провокацией информацию Министерства внутренних дел о том, что в Умани у представителей объединения были дымовые шашки и рогатки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», участники акции не нарушали общественного порядка и не оказывали сопротивления сотрудникам внутренних органов.

«Именно милиция, пренебрегая гражданскими правами украинцев и превышая свои собственные полномочия, применила силу против мирных людей", - отмечается в заявлении.

«Журналисты, которые присутствовали на акции, могут подтвердить, что митингующие никакими запрещенными средствами не пользовались и ксенофобских плакатов не держали», - отмечают в пресс-службе.

«Свобода» также сообщает, что несовершеннолетний Артур КРАВЧЕНКО, которого жестоко избили сотрудники милиции, а впоследствии с места событий забрала «скорая», сейчас находится в уманской больнице.

«Милиция угрожала парню, пытаясь вынудить его написать заявление, что тяжелую травму он получил якобы без участия стражей порядка», - отметили в ВО «Свобода».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Умани милиция задержала около 60 человек за попытку провести запрещенную судом акцию. Эту информацию сообщила начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Виктория КУШНИР. По ее словам, у митингующих были «дымовые шашки, рогатки и другие предметы нападения», и они держали плакаты антисемитской направленности.