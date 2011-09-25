«Океан Ельзи» выступит в Кремлевском дворце

Украинская рок-группа «Океан Ельзи» даст концерт в Государственном Кремлевском дворце 27 сентября.

Как сообщили УНИАН организаторы, выступление пройдет в сопровождении симфонического оркестра МВД России.

«Группа подготовила для своих поклонников настоящий подарок – рок-выступление в сопровождении симфонического оркестра. Особенность программы заключается в том, что музыканты не создавали специальные аранжировки, как это обычно бывает. Лучшие композиции «Океан Ельзи» будут исполнены в роковой, присущей группе манере, а оркестр будет играть свои партии», - говорится в сообщении.

Лидер «Океан Ельзи» Святослав ВАКАРЧУК отметил, что несколько лет назад группа уже исполняла акустическую программу: «А вот симбиоз рок-группы и симфонического оркестра в чистом виде, для нас является новым опытом».

«Выбор формата «Океан Ельзи» плюс оркестр продиктован в первую очередь площадкой. Такое пафосное место, как Кремль, предполагает и достаточно пафосный формат», - сказал С.ВАКАРЧУК.

Он отметил, что перед концертом планируется провести две репетиции.

С.ВАКАРЧУК не исключил, что в программу будут включены песни, которые крайне редко или вообще не исполнялись в Москве.

На сегодня «Океан Ельзи» - одна из самых гастролирующих групп в СНГ. Коллектив несколько раз был признан лучшей концертной группой Восточной Европы.