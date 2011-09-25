Бойко и Миллер думают, как реализовать газовые договоренности президентов

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР сегодня обсудили конкретные пути реализации договоренностей, достигнутых президентами Украины и России и премьер-министром РФ 24 сентября, в сфере закупки и транзита российского газа.

Как сообщили УНИАН в Минэнерго Украины, переговоры состоялись в Москве, в ходе рабочей встречи Ю.БОЙКО и А.МИЛЛЕРА.

Как сообщал УНИАН, в субботу в резиденции российского президента "Завидово" состоялись переговоры президентов Украины и России Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА, а также премьер-министра России Владимира ПУТИНА.

По словам Главы Украинского государства, на них достигнут существенный прогресс в газовых переговорах между двумя государствами.