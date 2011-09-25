Ландика перевезли из Харькова в Луганск

В пятницу, 23 сентября, бывший депутат Луганского горсовета Роман Ландик отправлен из харьковского следственного изолятора в Луганск. Об этом харьковскому сайту "Главное" сообщили источники в Холодногорском СИЗО.

В Харькове Ландик пробыл три дня. Его привезли на Холодную гору в крайне возбужденном состоянии. Как сообщил источник, караулу было приказано неусыпно следить из опасения, что Ландик может покончить жизнь самоубийством.

По словам источника, в течение трех дней, пока арестант находился в камере, к нему никто не приезжал, передачи никто не передавал.

При переводе в Луганск Ландик "отказался от индивидуального этапирования". В пятницу, около 21:00, его вместе с еще 27 арестованными доставили на Южный вокзал, откуда отправили в Луганск.