Янукович обещал помочь вернуть в Украину прах Ярослава Мудрого

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пообещал посодействовать возвращению в Украину праха Ярослава Мудрого.

Об этом, как сообщает пресс-служба Президента Украины, В.ЯНУКОВИЧ заявил во время общения с сотрудниками Национального заповедника «София Киевская».

В.ЯНУКОВИЧ также пообещал посодействовать возвращению в Софийский собор из-за рубежа иконы Николая Мокрого.

Как сообщал УНИАН, утром глава государства принял участие в торжествах по случаю 1000-летия Софийского собора. В Митрополичьих палатах Национального заповедника «София Киевская» глава государства осмотрел выставку «Памятники сакрального искусства XV – XVII века», зажег свечу возле Царских врат и выступил на торжествах с речью.