Янукович обещал помочь вернуть в Украину прах Ярослава Мудрого
00:00, 25 сентября 2011Общество
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Сотрудники "Софии" подсказали
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пообещал посодействовать возвращению в Украину праха Ярослава Мудрого.
Об этом, как сообщает пресс-служба Президента Украины, В.ЯНУКОВИЧ заявил во время общения с сотрудниками Национального заповедника «София Киевская».
В.ЯНУКОВИЧ также пообещал посодействовать возвращению в Софийский собор из-за рубежа иконы Николая Мокрого.
Как сообщал УНИАН, утром глава государства принял участие в торжествах по случаю 1000-летия Софийского собора. В Митрополичьих палатах Национального заповедника «София Киевская» глава государства осмотрел выставку «Памятники сакрального искусства XV – XVII века», зажег свечу возле Царских врат и выступил на торжествах с речью.
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