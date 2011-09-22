В ПР рады намерению Януковича спрашивать с министров о здоровье

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева уверена, что инициированные Президентом Украины реформы в системе здравоохранения будут реализованы быстро и качественно. Об этом сообщает пресс-служба Партии регионов.

«Выступление Президента Украины Виктора Януковича на заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по профилактике неинфекционных болезней, произнесенное им в Нью-Йорке 20 сентября 2011 года, стало очередным примером не только четкого и комплексного понимания высшим руководством Украины проблем здоровья украинской нации, но и путей преодоления этих проблем», - отметила Татьяна Бахтеева.

По ее словам, это вселяет надежду на то, что инициированная Президентом широкая программа реформ в системе здравоохранения в частности и в экономике и социальной сфере в целом обязательно будет реализована, и что впоследствии украинцы станут здоровее, будут жить дольше и лучше.

«Особенно важно, - считает Татьяна Бахтеева, - есть хорошее понимание того, что проблемы здоровья нации - это не проблемы чисто медиков и сектора здравоохранения, а проблемы всего общества и всей власти. Упомянутый в выступлении Президента провозглашенный ВОЗ принцип «Здоровье - во всех политиках», среди прочего, означает, что за здоровье населения должен нести ответственность не только министр здравоохранения. Каждый министр, ответственный за любую другую отрасль, работая на своем месте, в определенной степени должен быть и министром здравоохранения, и в пределах своих полномочий делать все, что необходимо для улучшения здоровья населения, улучшения профилактики болезней и совершенствования медицинского обслуживания людей. В равной мере это также касается не только центральных органов власти, но и местных государственных администраций и органов местного самоуправления».

«Надеюсь, что это выступление нашего Президента станет четким указателем всей власти о том, какие именно приоритетные проблемы здоровья нации и каким образом она должна решать для того, чтобы Украина как можно быстрее достигла взятых на себя международных обязательств, в том числе и Целей развития тысячелетия», - резюмировала парламентарий.