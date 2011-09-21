В Москве режут на корню газовые надежды Азарова

Снижение цены на газ для Украины противоречит интересам россиян.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил вице-спикер Госдумы РФ, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ сегодня журналистам в Москве.

"Я убежден, что мы должны отстаивать свои интересы и свою позицию, и можем везде доказать, что она разумна и обоснованна, справедлива, в первую очередь для российского народа. Идти на уступки в цене – значит недополучать прибыль «Газпрома» и, как результат, налогов в доходную часть бюджета», - сказал В.ЯЗЕВ.

По его словам, это угрожает обязательствам государства в вопросах здравоохранения, образования, культуры и обороны, которые имеет государство перед россиянами.

При этом В.ЯЗЕВ считает, что проблем в энергетической сфере с Украиной нет.

«Есть нежелание Украины платить справедливую цену за газ. Мы считаем, что у нас долгосрочный контракт до 2019 года и его нужно выполнять и по формуле цены, и по минимально отбираемым объемам», - сказал он.

По его словам, Украину это не устраивает из-за сложной экономической ситуации в стране.

В.ЯЗЕВ напомнил, что позиция РФ по поводу условий снижения цены газа для Украины была четко озвучена.

«Мы более низкие цены, отступая в чем-то от экономической обоснованности, даем только тем государствам, которые интегрированы с нами в Таможенном союзе. Мы предлагаем вариант интеграции наших газовых компаний или вхождение в наши интеграционные группировки. Украина должна отвечать – мяч на ее стороне», - подчеркнул он.