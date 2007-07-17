Ночью в Украину должны прибыть специалисты-химики из Казахстана, которые примут участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на Львовщине.

Об этом заявил министр транспорта Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ в прямом эфире “5-го канала”.

“Сегодня ночью должна прилететь группа специалистов из Казахстана”, - сказал он, добавив, что завтра они вместе с украинскими специалистами и представителями МЧС прибудут на место аварии. После чего, выразил надежду Н.Рудьковский, катастрофа будет полностью локализована, а выбросы в атмосферу прекращены.

На вопрос, существует ли угроза для областного центра, министр заверил, что “угрозы для Львова нет”.

По словам Н.Рудьковского, в 6 из 15 населенных пунктов, где чувствовалось влияние выбросов, люди эвакуированы. Жителям остальных населенных пунктов предложена помощь, если они захотят выехать.

В то же время, принудительной эвакуации не проводилось, так как, по словам Н.Рудьковского, в этом необходимости не было.