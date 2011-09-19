Янукович поручил Азарову и Могилеву готовиться к «детскому» совещанию

Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову и министру внутренних дел Анатолию Могилеву подготовить информацию по пакету вопросов на Всеукраинское совещание по защите прав ребенка. Об этом агентству УНН сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности, Азаров должен подготовить информацию о деятельности центральных и местных органов исполнительной власти в сфере защиты прав детей, в частности о выполнении актов и поручений Президента Украины по этим вопросам и деятельности указанных органов по созданию условий для обеспечения здорового образа жизни детей, реализации прав на воспитание ребенка в семье, преодоление детской беспризорности, социальной работы с семьями, имеющими детей и находящимися в сложных жизненных обстоятельствах, защите прав детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы; об итогах летнего оздоровления детей и др.

Могилев предоставит сведения за первое полугодие 2011 года о преступлениях, совершенных детьми, и преступлениях, совершенных против детей, о состоянии профилактики преступности среди детей, а также информацию о деятельности криминальной милиции по делам детей.

Сегодня во время брифинга уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко информировал, что 13 октября 2011 года состоится Всеукраинское совещание по вопросам защиты прав ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, по итогам этого совещания будут утверждены концептуальные принципы деятельности Президента Украины в сфере защиты прав ребенка, а также соответствующий указ Президента о совершенствовании работы органов центральной и местной власти в сфере защиты прав ребенка.