Донецкие фармацевты два года просят государство вернуть деньги

Донецкие фармацевты, которые входят в штат государственных больниц, уже почти два года безрезультатно просят руководство страны вернуть им денежную надбавку за выслугу лет.

Как сообщила УНИАН фармацевт Государственной дорожной клинической больницы Донецка Людмила СЕРГИЕНКО, 17 сентября в Украине отмечался День фармацевтического работника, установленный Указом Президента в 1999 году, но «государственные мужи вот уже два года не слышат и не хотят слышать о проблеме фармацевтов государственных больниц».

Она напомнила, что только за последний год соответствующие письма от ее коллег были направлены и Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, и премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ, и председателю Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяне БАХТЕЕВОЙ, а также в Министерство здравоохранения, Министерство труда и социальной политики Украины.

Л.СЕРГИЕНКО объяснила, что сегодня провизоры и фармацевты, которые входят в штат больниц государственной собственности, не внесены в список медицинских специальностей, которые имеют надбавку за выслугу лет. По ее словам, предыдущее правительство, «скорее всего, ошибочно», вычеркнуло работников государственных учреждений здравоохранения из Постановления Кабинета министром Украины от 29.12 2009 года (№1418) и не дало надбавку за выслугу лет». Об этой проблеме и писали в своих обращениях к руководителям страны донецкие фармацевты, надеясь на понимание и справедливость.

Л.СЕРГИЕНКО отметила, что она и ее коллеги «каждый день своевременно и квалифицированно обеспечивают лекарствами больных в стационарных отделениях больницы, готовят соответствующие растворы и медицинские препараты для проведения операций» и «не имеют никакого отношения к коммерческой фармации, к частному аптечному бизнесу». При этом, закончив фармацевтические факультеты медицинских высших учебных заведений, а также фармацевтические отделения медицинских училищ, проработав в штате «только государственных больниц» по 20-45 лет, «мы получаем зарплату около 1 тыс. грн.», сетует фармацевт.

Она подчеркнула, что именно из-за «какой-то чиновничьей ошибки нас вычеркнули из соответствующего списка», и теперь фармацевты государственных больниц ежемесячно теряют надбавку за выслугу лет до 300 грн. (то есть, 30% оклада), «чувствуя себя в этой стране нищими с государственными дипломами в руках».

«Скоро будет уже 2 года, как мы убеждаем нашу власть внести соответствующие изменения в постановление, согласовать их с «заинтересованными» министерствами и снять с нас дискриминацию. Чтобы и врач, и провизор, и медсестра, и фармацевт, работая в больнице, имели одинаковую возможность получать надбавку за выслугу лет», - сказала Л.СЕРГИЕНКО, отметив, что об этом они и писали в своих письмах В.ЯНУКОВИЧУ, Н.АЗАРОВУ, всем, от кого зависит решение данного вопроса.

Л.СЕРГИЕНКО также добавила, что таких, как они, «бюджетных» фармацевтов, в стране осталось ничтожно мало, которые имеют специальную медицинскую лицензию на изготовление лекарственных форм, но «государство, похоже, отвернулось от этих специалистов».

Справка УНИАН. В третью субботу сентября (в 2011 году – 17 сентября) в Украине отмечается День фармацевтического работника. Он установлен Указом Президента № 1128/99 от 7 сентября 1999 года.