Бывшие налоговики применили знания, чтобы качать деньги с государства

В Херсонской области три бывших налоговика махинациями с НДС нанесли убытков государству на 14 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей УМВД в Херсонской области, на протяжении 2009-2010 годов организованная преступная группа в составе трех бывших работников налоговой милиции, через фиктивное частное предприятие, путем внесения недостоверных сведений в налоговые декларации по НДС, безосновательно формировали налоговый кредит по НДС для других субъектов ведения хозяйства.

В результате противоправных действий государству были нанесены убытки на сумму свыше 14 млн. грн.

Уголовное дело по материалам Управления по борьбе с экономичною преступностью УМВД Украины в области по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.28 и ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины передано в суд.