Янукович одобрил график сокращения закупки газа в России

Через три года Украина может сократить закупку газа в России до 7 млрд куб.м. Об этом министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО заявил в эфире програмы «Большая политика» на телеканале «Интер»

«Мы в этом году покупаем у российского «Газпрома» 40 миллиардов кубов газа. В следующем году мы купим 27. Мы готовы купить 33, но мы потом свой газ перепродадим на рынки Европы, и я убежден, что наши российские партнеры очень внимательно будут изучать эту ситуацию, прежде чем директивно нам что-то советовать в этом случае. Через три года мы выйдем на закупку 12 миллиардов кубов газа. Из них 5 будем получать из Азербайджана и 7 из Российской Федерации», - заявил Ю.БОЙКО.

Он подчеркнул, что такая программа сокращения закупки газа одобрена Президентом Украины и даны конкретные поручения правительству.

«Реализация (программы. - УНИАН) началась с апреля», - заявил Ю.БОЙКО.