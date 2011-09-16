В Молдове телеканалы обязаны показывать фильмы с субтитрами
20:27, 16 сентября 2011Общество
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Закон есть давно, но мало кто выполняет
Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) Молдовы обязал телевизионные каналы страны транслировать фильмы зарубежного производства исключительно на языке оригинала с субтитрами на государственном языке.
Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в КСТР, на приведение своей деятельности в соответствии с положениями действующего законодательства телекомпаниям отведен срок в один месяц. К нарушителям будут применяться санкции.
Председатель КСТР Молдавии Мариан Показной отметил, что сейчас около 90% телекомпаний страны не соблюдают положений Кодекса о телевидении и радио, предписывающих транслировать фильмы иностранного производства с субтитрами на молдавском.
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