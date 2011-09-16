Известный украинский теннисист сбил насмерть человека

Известный в прошлом украинский теннисист Андрей Медведев сбил насмерть 28-летнего мужчину. Как сообщает ТСН, ДТП произошло в селе Глеваха Васильковского района Киевской области.

Медведев на своем джипе наехал на мужчину прямо на пешеходном переходе. От удара погибший перелетел через крышу машины и упал на асфальт.

"После этого по нему еще проехали две машины. Мужчина погиб на месте", - рассказали в милиции.

По одной из версий, которую озвучили в областной милиции, авария могла произойти из-за плохой освещенности местности. По словам начальника пресс-службы Николая Жуковича, по этой причине ДТП на этом участке дороги происходят довольно часто.

По факту гибели человека возбуждено уголовное дело. У Медведева взяты пробы крови на наличие алкоголя.