У Хорошковского не могут найти, кто засеял 120 га Минобороны

В начале сентября сотрудники СБУ установили и задокументировали факт нарушения требований земельного законодательства при использовании земель Министерства обороны на территории Ямпольского района Винницкой области.

Как сообщает пресс-служба УСБУ в Винницкой области, установлено, что территория площадью почти 120 га была незаконно засеяна подсолнечником и соей. Проверка показала, что этот земельный участок не один год использовался незаконно. Соответствующие решения органа исполнительной власти или местного самоуправления о ее передаче в собственность или предоставлении в аренду – отсутствуют. Согласно Закону Украины «О государственном контроле над использованием и охраной земель», этот факт квалифицирован представителями Главного управления Госкомзема в Винницкой области как захват земельного участка.

На момент проведения проверки установить лиц, причастных к незаконному использованию земель, не удалось, поэтому налоговая инспекция передала посевы зерновых на ответственное хранение одному из местных сельскохозяйственных обществ. Органами налоговой инспекции было принято решение собранный урожай, предварительно оцененный почти в 1 миллион гривень, передать государству.