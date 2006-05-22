Как поделить 68 млн. грн. на автобусы для сельских школьников

Кабинет Министров Украины своим постановлением от 19 мая утвердил Порядок использования в 2006 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на приобретение школьных автобусов для перевозки детей, которые проживают в сельской местности.

Текст постановления размещен на Правительственном портале.

Согласно документу, субвенция ежемесячно перечисляется местным бюджетам и направляется на закупку школьных автобусов.

Объем закупки автобусов определяется Министерством образования и науки в соответствии с заявками местных органов власти.

Министерство образования также проводит тендер на закупку автобусов, а местные органы власти заключают с победителями тендеров договоры о закупке.

В бюджете 2006 года объем субвенции местным бюджетам для закупки школьных автобусов составляет 68 млн. грн.