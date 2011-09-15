Депутаты подготовят закон о национализации завода «Индар»

Единственный выход из сложившейся ситуации вокруг инсулинового завода «Индар» - возвращение контрольного пакета акций государству.

К такому выводу пришли члены парламентского комитета по вопросам здравоохранения во время заседания, состоявшегося 14 сентября, сообщил УНИАН член комитета, народный депутат Украины от фракции НУ-НС Владимир КАРПУК.

При этом, говоря об итогах заседания комитета, В.КАРПУК заявил, что «каких-то конкретных предложений от правоохранительных органов» он так и не услышал.

Как заявил депутат, в течение трех лет длится следствие, которое ни к чему не привело. «Еще раз подчеркиваю хронологию хищения столичного завода: 22 февраля 2008 года решением Носовского районного суда Черниговской области было отчуждено у государства 70,7% акций завода, 5 марта 2008 г. завод продается за смешную сумму 30 000 грн, 14 марта 2008 года - дарится, а 17 марта 2008 года эти акции уже оформляются под залог в коммерческом банке. Все это проводится молниеносно. И мы все понимаем, что такая операция стала возможной только благодаря содействию высокопоставленных лиц».

Депутат подчеркнул, что дело «Индара» - это стратегический вопрос и его необходимо решать в законодательном поле, так как надежды на то, что удастся уладить конфликт за короткое время в суде, нет.

«Мне это напоминает аналогичную ситуацию, когда были попытки вернуть в государственную собственность Херсонский комбайновый завод. И я предложил комитету ВР подготовить законопроект о возвращении в государственную собственность акций завода «Индар», - заявил депутат.

По словам В.КАРПУКА, это предложение о подготовке законопроекта было единогласно поддержано всеми членами комитета.

«Регистрируйте, и мы будем поддерживать однозначно, - заявила Татьяна БАХТЕЕВА. - Я буду соавтором этого законопроекта».

Он рассказал, что требование как можно быстрее вернуть завод государству вызвано обеспокоенностью членов комитета уровнем квалификации нового руководства.

По словам заместителя главы комитета Вячеслава ПЕРЕДЕРИЯ, «таким стратегическим предприятием должен руководить человек с медицинским образованием, который разбирается в том, что он производит».

По мнению В.ПЕРЕДЕРИЯ, ситуация с заводом «Индар» - типична для всей медицинской промышленности и требует принятия радикальных мер. «Украдена практически вся медицинская промышленность Украины, которая с таким трудом налаживалась в начале 90-х годов. Нужно, не стесняясь, назвать всех героев поименно. И я думаю, что мы должны написать обоснованные письма Президенту, премьер-министру, генеральному прокурору. Мы это уже делали много раз, но будем надеяться, что у новой власти хватит сил навести порядок в стране, о котором так много говорят», - заявил депутат.

Справка УНИАН. ЗАО «Индар» основан 14 августа 1997 года в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины «Об организации производства отечественных инсулинов». Предприятие выпускает более 60% инсулинов, изготовляемых в Украине.

По данным Минздрава Украины, фармацевтический завод "Индар" осуществляет производство 28 врачебных форм инсулина (генно-инженерного, свиного монокомпонентного и человеческого полусинтетического инсулина во флаконах и картриджах), организовано производство собственных субстанций инсулинов.

Государство в 2000 году внесло свои 70,7% акций «Индара» в уставный фонд ГАК «Укрмедпром».

В 2008 году 70,7% акций завода приобрела компания Storke Holdings Limited. Это решение было оспорено в суде, и три года длилось судебное рассмотрение.

Однако, по свидетельству очевидцев, в ночь на 8 июля 2011 года около сотни бойцов «Беркута» ворвались на территорию завода, чтобы провести на завод представителей новых владельцев предприятия. 11 июля пресс-служба предприятия со ссылкой на нового директора предприятия Евгения КОНОНЕНКО распространила сообщение, что предприятие работает в нормальном режиме.